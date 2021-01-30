Китайцам рассказали о самых необычных привычках россиян

Автор отмечает, что гостям в России с порога предлагают надеть тапочки. «Это сильно удивляет иностранцев, ведь на Западе им нужно лишь почистить обувь специальной щеткой перед тем, как зайти в дом», — привело выдержку из статьи издание «ИноСМИ».

В отличие от западных стран, в российских домах «употребляют слишком много» хлеба. «Русским хлеб нужен практически к каждому блюду», — отмечает автор. При этом в последнее время некоторые жители страны, главным образом женщины, отказываются от хлеба или переходят на диетические мучные изделия.

В России, продолжает автор, очень любят собирать грибы и ягоды. Люди могут часами ходить по лесу в поисках даров природы, несмотря на то, что все это продается в магазинах.

Также жителю Китая показалось странным, что во многих семьях занимаются засолкой овощей на зиму. И соленые огурцы, и помидоры можно спокойно купить в любом российском супермаркете.

Ранее китайцы уже называли «невыносимой» привычку россиян к соленой рыбе.