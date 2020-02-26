Китайскую семью выгнали из ХМАО травлей из-за коронавируса

«Поедем сначала в Москву к родственникам, там немного поживем, а потом домой. Вернемся, может быть, когда вся эта истерика с вирусом закончится. Надоело уже», — отметила Сюли Суй.

Она рассказала, что живет с семьей в Югре почти четыре года. На протяжении этих лет супруг Сюли работает разнорабочим на стройке, а она сама — продавщицей орехов и вещей на рынке. Сначала пара арендовала место в общежитии, потом переехала в одну из комнат съемной квартиры.

Соседи начали относится к ним грубо, когда началось распространение коронавируса.

«Сначала как бы в шутку спрашивали, не болеем ли мы. Мы не болели. А потом я простыла, кашлять стала, ну и началось», — пояснила женщина.

Ранее пассажиры выгнали их из маршрутки в Нижневартовске. Сюли Суй начала кашлять из-за ОРВИ, но окружающие испугались коронавируса.