    20 февраля 2020, 15:48

    Китайского студента увезли с температурой из аэропорта Челябинска

    Ирина Нагайникова

    Гражданина Китая с высокой температурой забрали из аэропорта в больницу в Челябинске. Он прилетел в город утром 20 февраля, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

    Контроль выявил у молодого человека температуру тела 37,2 градуса. Его доставили в инфекционное отделение городской больницы.

    Отмечается, что гражданину КНР поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, сообщил портал «Дни.ру».

    В пресс-службе добавили, что в данный момент 44 гражданина КНР проходят карантин в областном туберкулезном диспансере Челябинска. Среди них 29 мужчин и 15 женщин.