Китайского студента увезли с температурой из аэропорта Челябинска
Гражданина Китая с высокой температурой забрали из аэропорта в больницу в Челябинске. Он прилетел в город утром 20 февраля, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.
Контроль выявил у молодого человека температуру тела 37,2 градуса. Его доставили в инфекционное отделение городской больницы.
Отмечается, что гражданину КНР поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, сообщил портал «Дни.ру».
В пресс-службе добавили, что в данный момент 44 гражданина КНР проходят карантин в областном туберкулезном диспансере Челябинска. Среди них 29 мужчин и 15 женщин.