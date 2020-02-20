Китайского студента увезли с температурой из аэропорта Челябинска

Контроль выявил у молодого человека температуру тела 37,2 градуса. Его доставили в инфекционное отделение городской больницы.

Отмечается, что гражданину КНР поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, сообщил портал «Дни.ру».

В пресс-службе добавили, что в данный момент 44 гражданина КНР проходят карантин в областном туберкулезном диспансере Челябинска. Среди них 29 мужчин и 15 женщин.