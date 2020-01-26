Китайским студентам помешали готовится к Новому году в Казахстане

Между несколькими жителями Алма-Аты и группой китайских студентов произошел конфликт из-за подготовки последних к празднованию китайского Нового года.

Очевидцы сняли на видео произошедшую ссору. Ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте» 25 января. Судя по кадрам, прохожие мимо жители города были возмущены тем, что учащиеся несли по улице с фигуру дракона, которая является традиционным атрибутом и одним из символов китайского Нового года.

Свое недовольство горожане высказывали достаточно бурно. Один из недовольных жителей даже выбил фигуру дракона из рук студентов.

Местные СМИ пишут, что инцидент уже заинтересовал сотрудников полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают всех участников и очевидцев ссоры.