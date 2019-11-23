  • Китайский журналист посоветовал россиянкам заняться спортом

    23 ноября 2019, 08:02

    Юлия Булыгина

    Китайский журналист нашел секрет быстрого старения россиянок. Во всем виновато замужество.
    Китайский журналист посоветовал россиянкам заняться спортом

    Автор китайского портала Sohu объяснил, что женщины стареют вне зависимости от того, какой они национальности и где живут. Однако есть убеждение, что россиянки, в среднем, выглядят старше своих ровесниц из Китая.

    По мнению журналиста, это происходит потому, что после свадьбы российские женщины много сил отдают семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. И даже генетические особенности, которые играют на руку до замужества, после не помогают женщинам.

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    «Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но, как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — написал журналист.

    Кроме семьи, на внешность оказывает влияние и климат. Из-за того, что в России холодно круглый год жители этой страны привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами. В России часто употребляют алкоголь. Растительную пищу, наоборот, на столах россиян можно встретить редко.

    Журналист посоветовал женщинам после свадьбы держать себя в форме. Поскольку люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни.