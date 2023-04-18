Общество 18 апреля 2023, 13:02 Китайский турист попался с большим количеством контрафактных игрушек Чебурашки в Приморье

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Таможенники пункта пропуска Пограничный в Приморье заинтересовались громоздким багажом туриста из Китая, общий вес которого составил около 70 килограмм. Содержимое оказалось необычным — 1179 игрушек Чебурашки, написал сайт zr.media.

Во время допроса китаец рассказал, что привез их для своего друга, который собирался продавать контрафакт на рынке.

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Компания «Союзмультфильм», правообладатель на воспроизведение мультфильма «Чебурашка», потребовала привлечь нарушителя к ответственности. Теперь мужчине грозит штраф за попытку ввезти контрафакт в Россию.