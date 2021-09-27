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    27 сентября 2021, 15:42

    Китайский супермаркет откроется в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Первый китайский продуктовый супермаркет откроется в Санкт-Петербурге. Он расположится на Лиговском проспекте, сообщила газета «Петербургский дневник».

    По словам главы Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэня Чжигана, решение открыть такой магазин было принято в связи с тем, что среди горожан растет спрос на китайскую кухню и товары.

    «Мы планируем открыть магазин в течение ближайшего месяца. Это будет продуктовый магазин. Хотя будет работать небольшая сувенирная лавка, а также маленькое кафе. В нем мы будет продавать и настоящий китайский молочный чай, легкие тортики и национальные сладости», — рассказал Чжиган.