Китайский супермаркет откроется в Петербурге

Первый китайский продуктовый супермаркет откроется в Санкт-Петербурге. Он расположится на Лиговском проспекте, сообщила газета «Петербургский дневник».

По словам главы Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэня Чжигана, решение открыть такой магазин было принято в связи с тем, что среди горожан растет спрос на китайскую кухню и товары.

«Мы планируем открыть магазин в течение ближайшего месяца. Это будет продуктовый магазин. Хотя будет работать небольшая сувенирная лавка, а также маленькое кафе. В нем мы будет продавать и настоящий китайский молочный чай, легкие тортики и национальные сладости», — рассказал Чжиган.