Китайский рынок в Магадане закрыли из-за COVID-19
«Совместно с губернатором мы были вынуждены принять решение о временном закрытии китайского рынка», — сказал Гришан. Его процитировал портал MagadanMedia.
По его словам, сначала там заболели семь сотрудников. Потом COVID-19 подтвердился еще у пяти человек. На рынке уже приняли все меры, чтобы инфекция не распространилась дальше.
ТАСС написал, что рынок могут открыть 5 июля. Однако администрация Магадана в своем решении будет руководствоваться данными об эпидемической обстановке.
По данным на 25 июня, в Магаданской области выявлено более 600 случаев коронавируса. Выздоровели 308 человек, скончались четверо. Об этом сказано на сайте регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С 22 июня в регионе стартовал второй этап выхода из режима самоизоляции. Частично открылись предприятия общественного питания, а также связанные с культурой и спортом учреждения.
Всего в России почти 614 тысяч инфицированных. Побороть болезнь удалось более 375 тысячам, 8605 умерли.