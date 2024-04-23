23 апреля 2024, 14:12
Китайский дворец в парке Ораниенбаум откроют после реставрации в Петербурге
Реставрация китайского дворца в парке Ораниенбаум завершилась в Санкт-Петербурге. Его откроют в этом году после 15-летнего перерыва, сообщил сайт «Петербург 2» со ссылкой на администрацию Петродворцового района.
Отмечается, что дворец построили в 1762–1768 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. Он получил свое название благодаря отделке интерьеров в китайском стиле.
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Как сообщил RT, главной достопримечательностью дворца считается Стеклярусный кабинет.
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