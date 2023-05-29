Общество 29 мая 2023, 17:02 Китайские врачи заявили о пользе темных овощей для сохранения молодости

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Добавление в рацион темных овощей позволит отсрочить процессы старения организма и продлить молодость. Об этом сообщили китайские врачи сайту Sohu.

Отмечается, что в овощах темного цвета содержится особый растительный пигмент лютеин, благодаря его антиоксидантным свойствам организм способен бороться с процессами старения.

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Как сообщили «Народные новости», для укрепления здоровья и продления молодости в свой ежедневный рацион следует добавить цветную капусту, спаржу, шпинат и брокколи.