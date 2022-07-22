Китайские ученые: признаки деменции развиваются у 80% пациентов, переболевших ковидом

Научные исследования показали, что у переболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме есть изменения в составе белого вещества головного мозга. Как отметили китайские ученые, почти 80% пациентов, перенесших этот вирус, имеет симптомы деменции, написал сайт kp.ru.

По словам нейрохирурга, доктора медицинских наук, заведующего нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Андрея Григорьева, при ковиде происходит токсическое поражение нервной ткани.

«Ковидное поражение головного мозга — это метаболический токсический синдром, то есть, идет токсическое поражение нервной ткани. Токсичное поражение нервных клеток сразу же снижает их работоспособность. В зависимости от того, насколько острым было поражение, у человека может развиться делирий (острое нарушение восприятия сознания — ред.), и деменция (ослабление памяти и мышления — ред.)», — сказал он.

В своей научной работе ученые подчеркнули, что появление в будущем деменции может уже сейчас проявляться через хроническую усталость, тревогу, депрессию и апатию.