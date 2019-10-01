Китайские туристы оказались самыми частыми посетителями Дальнего Востока по электронным визам
По оценке властей Приморья, именно китайские туристы — наиболее частые пользователи электронных виз для посещения Дальнего Востока, сообщил сайт «Политика сегодня».
Более 83 тысяч китайцев посетили регион после введения упрощенного режима въезда. На втором месте гости из Японии — около 22 тысяч человек. Тройку лидеров в туристическом потоке на Дальний Восток замыкают сингапурские туристы.
Упрощенный визовый режим ввели в августе 2017 года. Действует он для 19 государств, в том числе Китая, Индии, Сингапура, Японии, Северной Кореи, Алжира, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса, Турции и Мексики. Туристы из этих стран могут оформить через интернет разрешение на въезд через железнодорожные и морские пункты пропуска, а также аэропорты.