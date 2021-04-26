Тигр напал на китайских фермеров на границе с Россией из-за нарушенного сна. Видео

На российско-китайской границе тигр атаковал китаянку в поле. Животное сбило ее с ног, а затем убежало.

Нападению тигра также подверглась китайская пара. Он пытался напрыгнуть на их автомобиль, но они успели уехать. Видео опубликовали в Instagram центра «Амурский тигр».

По данным центра, тигр отдыхал возле одного из фермерских домов. Люди начали прогонять животное, но не справились. В результате тигр на них напал.

«Фермеры повели себя, мягко говоря, не совсем правильно: пытались прогнать тигра, гоняясь за ним на автомобиле, чем только провоцировали животное на агрессию», — сообщили в центре «Амурский тигр».

Несмотря на провокации китайских фермеров, тигр вел себя сдержанно. Он не пытался загрызть людей, а лишь сбивал с ног либо прыгал на автомобиль.

Источник фото: Центр «Амурский тигр»

Тигра отловили специалиста, никто не пострадал.

Ранее труп обезглавленного амурского тигра обнаружили на территории национального заповедника «Анюйский» в Хабаровском крае. С животным могли расправиться браконьеры.