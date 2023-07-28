Общество 28 июля 2023, 02:26 Китайские дипломаты подарили мольберты пандам в Московском зоопарке Директор Московского зоопарка: делегация посольства КНР подарила пандам мольберты

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Делегация посольства Китая посетила Московский зоопарк в преддверии дня рождения панд. Черно-белым медведям подарили мольберты и принадлежности для рисования. Об этом в Telegram-канале сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодня Московский зоопарк с дружественным визитом посетила делегация посольства КНР во главе с супругой посла — госпожой Гао Янь», — написала Акулова.

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Делегация навестила приехавших из Китая панд Диндин и Жуи. Члены делегации подарили животным подарки — два мольберта и разные принадлежности для живописи. Зоопарк презентовал гостям рисунки «художников» Диндин и Жуи, сообщала Акулова.

Панды проживают в Московском зоопарке уже пять лет. На открытии новой экспозиции «Фауна Китая» присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В апреле 2023 года Китай забрал из США большую панду Я Я, которая прожила там 20 лет. Китайские эксперты во время проверки состояния здоровья панды в феврале 2023 года обнаружили проблемы с шерстью у Я Я. Она заметно поредела из-за кожного заболевания.