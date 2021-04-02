Китайские бизнесмены переедут из «Ленэкспо» на Лиговский проспект Петербурга

Генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка и председатель Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган сообщил, что этой весной бизнес-парк откроется в здании, где ранее размещался ночной клуб «Метро», написал «Петербургский дневник».

Отмечается, что увеселительное заведение закрылось осенью 2017 года. В 2019 году здание на Лиговском проспекте сменило владельцев, арендатором станет бизнес-парк.

«Первый и второй этажи здания занимает паб и ресторан, на 3-м этаже расположена музыкальная гостиная. Пятый этаж отведен под работу радиостанции „Метро“. А вот на 4-м этаже и будет открыт наш офис», — пояснил Чэнь Чжиган.