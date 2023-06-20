Общество 20 июня 2023, 11:35 Китайская компания купит заводы Bosch под Петербургом «Коммерсант»: компания Hisense из КНР купила заводы Bosch под Петербургом РИА «Новости»

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Немецкая компания Bosch обсуждает возможность продажи двух заводов по производству бытовой техники в Стрельне стоимостью порядка 3,8-4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным собеседника издания, Bosch начала внутренний тендер в начале этого года, определив возможных претендентов. Среди них, в частности, были инвестор из Турции, а также две китайские компании Hisense и Midea.

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Победа в итоге досталась Hisense. У этой фирмы уже есть совместные проекты с Bosch в разных точках мира. По информации «Коммерсанта», эта компания выдвинула удобные условия для выкупа, если Bosch решит вернуться. Подробностей источник издания не раскрыл.

Hisense занимается выпуском стиральных машин, холодильников, телевизоров и другой бытовой техники. Источник «Коммерсанта» добавил, что компания уже купила активы Bosch.

Вместе с тем в «БСХ Бытовые приборы» в комментарии газете пояснили, что заводы пока не проданы, а компания занимается рассмотрением разных вариантов согласно законодательным требованиям.

Производство на российских предприятиях Bosch остановили в марте 2022 года.