Китай увеличил инвестиции в экономику Москвы практически в два раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что КНР увеличила инвестиции в московскую экономику в 1,7 раза за последние пять лет. Об этом написало ИА НСН.

«Москву и Китай связывают прочные деловые связи. Так, по последним данным ЦБ РФ, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из КНР в столицу России составляет 912 миллионов долларов. Из них 644 миллиона долларов приходятся на участие в капитале московских предприятий», — сказал Ефимов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, уход некоторых западных компаний с московского рынка вызвал высокий интерес со стороны китайского бизнес-сообщества.

«Москва обладает большим потенциалом для локализации китайского бизнеса. Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, столица развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки под размещение предприятий, использует различные формы государственно-частного партнерства», — отметил он.

Представители китайского бизнеса, пожелавшие локализовать производство в столице, могут сделать это в особой экономической зоне — технополисе «Москва». Там, по словам Овчинского, действует режим свободной таможенной зоны.