Китай снова перестал поставлять овощи в Приморье

В Приморье снова не хватает овощей. Поставки из Китая снова сократились. Причиной этому стали дополнительные требования карантинной службы в связи с коронавирусом.

Представитель оптово-розничной базы «Дружба» Дмитрий Волков на совещании в правительстве заметил, что овощей у них практически нет. Когда будут новые поступления, неизвестно, уточнило РИА «Новости».

Волков уточнил, что после открытия границы 51 фура привезла 1350 тонн товаров. Овощи из Китая распродали быстро — сейчас их осталось около 100 тонн.

Врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин подчеркнул, что карантинная служба КНР выдвинула дополнительные требования. Из-за них плодоовощная продукция и не поступает. У продукции должен быть сертификат происхождения, а в одну машину нужно грузить только одно наименование товара.

«Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут», — заметил Калитин.

По его словам, вопрос необходимо поднять на встрече Россельхознадзора с карантинной группой КНР.

В региональном Минпромторге добавили, что за последнее время овощи в регионе подорожали на 30%. Вместе китайской продукции на прилавках появились овощи из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана и Узбекистана. Все они стоят дороже тех, что поставляются из КНР.

Цены в приморских магазинах выросли на помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Из-за перебоев с поставками из КНР местные производители завышают цены. Власти Приморья отметили, что границу после закрытия грузового автотранспортного сообщения не могли пересечь десятки фур. Сейчас его открыли, и проблема дефицита овощей должна сойти на нет.

В Китае из-за коронавируса скончались уже 1016 человек, число зараженных превышает 42,63 тысячи.