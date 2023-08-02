Общество 02 августа 2023, 19:03 Китай откроет визовый центр в Санкт-Петербурге Генконсульство Китая в Санкт-Петербурге объявило об открытии визового центра РИА «Новости»

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Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге объявило об открытии визового центра, который в настоящее время работает в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Здание центра находится на Литейном проспекте, в доме 26а.

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«В ближайшее время в Санкт-Петербурге откроется китайский визовый центр. Пока что он работает в тестовом режиме», — сообщили в дипмиссии.

Специалисты уже начали уведомлять записавшихся на прием в Генеральное консульство КНР заявителей через электронную почту или по телефону, чтобы они обращались в визовый центр для передачи необходимых документов без оплаты за обслуживание.

Сотрудники центра сообщили РИА «Новости», что официальную церемонию открытия запланировали на 8 августа. А на следующий день все желающие смогут забронировать время и дату для подачи документов на визу через сайт.