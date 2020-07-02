Китай объяснил, почему отказался от канадского газа в пользу российского

Отмечается, что такое решение стало неожиданностью для Оттавы, которая на протяжении многих лет продавала сырье КНР. В Китае заметили, что Канада стала иначе относиться к сотрудничеству. Так, качество газа, поставляемого ею, стало в разы хуже. Китайцы уже высказывали Оттаве свои недовольства по этому поводу, однако существенного ответа канадские власти не дали.

Важным аспектом стало то, что Россия и Китай уже имеют совместные большие проекты в энергетической сфере. Как уточнило издание, партнерство укрепилось после открытия газопровода «Сила Сибири».

По прогнозам аналитиков, в КНР ожидают, что РФ увеличит объемы поставок газа до 130 миллиардов кубометров в год.