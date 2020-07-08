Китай не пустит американцев из-за неподобающего отношения к Тибету
Гражданам США откажут в китайской визе из-за высказываний о Тибетском автономном районе КНР. Об этом заявил Чжао Лицзянь, представитель Министерства иностранных дел Китая, сообщает газета «Экспресс-газета».
Принятое решение - это ответ Вашингтону на введение аналогичных ограничений на въезд официальных лиц Китая на территорию США.
Чжао Лицзянь обратился к властям США с просьбой не использовать вопрос Тибета, чтобы вмешаться во внутренние дела республики — это навредит политическим отношениям.