Китай назвал сплоченность с Россией «прочной как скала»

Никакие внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие России и Китая. Сплоченность двух стран «крепка как скала». Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

«Сплоченность Китая и России прочна как скала, а дружба нерушима. <…> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — приводит РИА «Новости» слова китайского министра по итогам визита в Россию.

Ван И добавил, что Россия и Китай «стали важной стабилизирующей силой в современных международных отношениях». Он подчеркнул, что некоторые страны вмешиваются в чужие дела и оказывают давление на Россию и Китай.

Москва и Пекин будут и дальше развивать отношения, выстраивать взаимодействие в мировом сообществе на основе уважения и справедливости.

11 сентября в Москве прошли переговоры главы МИД Китая с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета МИД ШОС. Это была первая их встреча после начала пандемии коронавируса.