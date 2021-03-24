Китай нашел на упаковках российской рыбной продукции образцы коронавируса
Власти Китая на одну неделю приостановили прием импортных деклараций от российских предприятий. На их товарах были обнаружены образцы коронавируса.
Китайские вирусологи нашли образцы коронавируса на упаковках замороженной кеты и минтая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
«Таможенные органы по всей стране, начиная с сегодняшнего дня, на одну неделю приостанавливают прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продукции водного промысла, а именно „Камчатморепродукт“ (регистрационный номер CH-603), ООО ПКФ „Южно-Курильский рыбокомбинат“ (регистрационный номер CH-201) и АО „Южморрыбфлот“ (регистрационный номер CH-702)», — написано в документе.
Через неделю ввоз продуктов на территорию Китая от этих производителей восстановят автоматически.
На границе с Китаем возникли заторы из российских поездов с углем и лесом. С конца прошлого года КНР задерживает прием грузов на сухопутных пограничных переходах из-за пандемии коронавируса. Российские предприниматели из-за этого несут неоправданные убытки.