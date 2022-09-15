Китай готов вместе с Россией вывести мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин | 360°

Все новости

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Армия

15 сентября 2022, 16:55

СБУ вербует выехавших на подконтрольную Киеву территорию — Рогов

Реклама

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:29

Школу на улице Захарова в Коломне достроят в декабре

Общество

15 сентября 2022, 15:34

Китай готов вместе с Россией вывести мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин: Китай вместе с Россией готов вывести мир к устойчивому развитию

Читать 360tv в

Китай вместе с Россией готов сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на путь устойчивого развития, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры политиков начались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Си Цзиньпин указал на происходящие сейчас колоссальные перемены мирового масштаба. В этих условиях власти Китая, по его словам, готовы с коллегами из России показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на траекторию устойчивого развития.

Реклама

Лидер КНР добавил, что готов обменяться с президентом РФ мнениями по вопросам двусторонней повестки, актуальным международным и региональным вопросам.

Реклама

Сегодняшняя встреча Путина и Си Цзиньпина стала уже второй в этом году. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на саммите ШОС стороны обсудят расширение сотрудничества в сферах экономики и торговли, укрепление гуманитарных обменов, ситуацию на Украине, координацию в ШОС и другие вопросы.

Владимир Путин

Си Цзиньпин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама