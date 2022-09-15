Общество 15 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Китай готов вместе с Россией вывести мир на путь устойчивого развития — Си Цзиньпин Лидер КНР Си Цзиньпин: Китай вместе с Россией готов вывести мир к устойчивому развитию РИА «Новости»

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Китай вместе с Россией готов сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на путь устойчивого развития, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры политиков начались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Си Цзиньпин указал на происходящие сейчас колоссальные перемены мирового масштаба. В этих условиях власти Китая, по его словам, готовы с коллегами из России показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на траекторию устойчивого развития.

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Лидер КНР добавил, что готов обменяться с президентом РФ мнениями по вопросам двусторонней повестки, актуальным международным и региональным вопросам.

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Сегодняшняя встреча Путина и Си Цзиньпина стала уже второй в этом году. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на саммите ШОС стороны обсудят расширение сотрудничества в сферах экономики и торговли, укрепление гуманитарных обменов, ситуацию на Украине, координацию в ШОС и другие вопросы.

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