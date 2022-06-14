Китаист Портяков оценил приказ о «вторжении» Китая на Тайвань

Главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков прокомментировал директиву Си Цзиньпина о разрешении «невоенного» использования вооруженных сил страны и сопоставил ее с Тайванем. Об этом написал NEWS.ru.

Портяков считает, что этот приказ не намекает на «вторжение» Китая на Тайвань, но при этом также добавляет, что не бывает дыма без огня.

«Китай неоднократно предупреждал все заинтересованные стороны, прежде всего американцев, повторял свою традиционную позицию, что Тайвань — это внутреннее дело Китая, что у США есть обязательства, выраженные в трех коммюнике, считать Тайвань частью КНР. Плюс появились параллели с Украиной, от которой Китай открещивается. Здесь два варианта: первый — случайное совпадение, а второй, мне кажется, нет дыма без огня. Такие документы, конечно, требуют определенного времени для подготовки <…>», — сообщил он.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин подписал приказ о разрешении «невоенного» использования вооруженных сил страны.