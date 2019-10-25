Маленький ребенок, который скончался на борту летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск самолета, весь полет был подключен к аппарату ИВЛ. Ему предоставили все необходимые условия для перевозки.

Смерть младенца прокомментировала министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина, которую процитировала пресс-служба регионального Минздрава.

«Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно», — подчеркнула глава ведомства.

Она уточнила, что состояние малыша ухудшилось при снижении. Из-за нараставшей дыхательной недостаточности врач решил интубировать ребенка повторно. Чтобы подача кислорода не прерывалась, специалист воспользовался мешком Амбу, подключив к нему дополнительный баллон.

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«После замены трубки, по которой в легкие ребенка поступал кислород, он вновь был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких», — сказала Сорокина. По ее словам, заменить трубку можно было и без использования мешка Амбу.

Медицинские документы о лечении погибшего ребенка отправят в Москву на независимую экспертизу. Краевой Минздрав принял такое решение в рамках проводимой служебной проверки.

В ведомстве напомнили, что ребенок появился на свет на сроке в 27 недель. У него была экстремально низкая масса тела, врачи диагностировали малышу множественные пороки развития, в том числе и сердечно-сосудистой системы.

Речь о том, что младенца необходимо оперировать, шла с первых дней его жизни. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии были готовы принять малыша, как только он окрепнет. Транспортировать новорожденного разрешили только после того, как его состояние стало стабильным.

Малыш скончался на борту лайнера 9 октября. По словам матери, у врача в полете кончились лекарства и кислород. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после случившегося.