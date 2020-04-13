Кишечную палочку нашли в туалетной бумаге

Для проверки специалисты отобрали продукцию следующих брендов: «Чистый дом», «Лилия», Familia, Kleenex, Deluxe, Pero, Papia, Zewa.

По результатам исследования стало понятно, что высокое качества только у туалетной бумаги бренда Zewa Deluxe и Papia. Туалетная бумага «Лилия» имеет несколько недостатков: не указана длина рулона, бумага не соответствуют требованиям комфортности Роскачества и скорости растворения в воде. Также в образце этой туалетной бумаги нашли энтеробактерии.

«Это, судя по всему, известная всем кишечная палочка, безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека», — отметил химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Каган.

От добавил, что бактерии могли попасть на упакованную бумагу во время производства. По данным Роскачества, параметры средств личной гигиены разрешают общее наличие живых микроорганизмов не более тысячи единиц, однако энтобактерии должны отсутствовать.