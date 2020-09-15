Кишечную палочку и стафилококк нашли в «Любительской» колбасе
Как сообщил сайт Росконтроля, в двух образцах нашли бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.
«Стафилококк в колбасе — это вообще находка крайне редкая, но опасная. <…> Некоторые виды золотистого стафилококка могут служить причиной тяжелых пищевых отравлений. Стафилококк устойчив к воздействию как высоких, так и низких температур, этот микроорганизм вырабатывает токсин, который также не разрушается при тепловой обработке», — приводит сайт слова ведущего специалиста экспертного центра Союза потребителей Анны Плахотник.
По ее словам, эта зараза обитает на коже и в дыхательных путях. В колбасу стафилококк мог попасть только одним способом: на предприятии просто не соблюдали санитарные правила.
В «Любительской», помимо опасных бактерий, обнаружили коллагеновый белок, муку, камедь и кости. Эти компоненты не были указаны на этикетке. Специалисты Росконтроля не рекомендовали покупать колбасу этого сорта.
Ранее эксперты проверили на качество докторскую колбасу. В ней нашли антибиотики, консерванты и фрагменты слюнных желез.