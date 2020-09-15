Кишечную палочку и стафилококк нашли в «Любительской» колбасе

Специалисты Росконтроля протестировали «Любительскую» колбасу от шести российских производителей. По результатам исследования, ни один из образцов не прошел проверку на качество. Некоторые из них оказались опасными для здоровья.

Как сообщил сайт Росконтроля, в двух образцах нашли бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

«Стафилококк в колбасе — это вообще находка крайне редкая, но опасная. <…> Некоторые виды золотистого стафилококка могут служить причиной тяжелых пищевых отравлений. Стафилококк устойчив к воздействию как высоких, так и низких температур, этот микроорганизм вырабатывает токсин, который также не разрушается при тепловой обработке», — приводит сайт слова ведущего специалиста экспертного центра Союза потребителей Анны Плахотник.

По ее словам, эта зараза обитает на коже и в дыхательных путях. В колбасу стафилококк мог попасть только одним способом: на предприятии просто не соблюдали санитарные правила.

В «Любительской», помимо опасных бактерий, обнаружили коллагеновый белок, муку, камедь и кости. Эти компоненты не были указаны на этикетке. Специалисты Росконтроля не рекомендовали покупать колбасу этого сорта.

Ранее эксперты проверили на качество докторскую колбасу. В ней нашли антибиотики, консерванты и фрагменты слюнных желез.