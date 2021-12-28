Кишечную палочку и бактерии клостридий обнаружили в мясных паштетах

Роскачество по итогам проверки готовых мясных и печеночных паштетов в некоторых из них обнаружило бактерии клостридий и кишечную палочку. Об этом сообщили в организации.

Эксперты исследовали готовый паштет 16 торговых марок. Продукция была упакована в оболочку, как колбасные изделия, либо в пластиковую форму и изготовлена по собственным нормативным документам производителей. По итогам проверки в восьми из них выявили нарушения.

«В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений», — сообщили в Роскачестве.

Эксперты сообщили, что примерно 69% продукции сделано с нарушениями параметров безопасности, качества и достоверности маркировки. Тем не менее заявленное мясо на этикетке соответствует фактическому у большинства паштетов.

Во многих паштетах антибиотики не выявили даже в следовых количествах. Но в одном образце обнаружили содержание антибиотика флорфеникола, превышающее допустимые нормы, в другом были следовые количества антибиотика окситетрациклин.

При выборе паштета эксперты рекомендуют отдавать предпочтение продукту со сроком хранения не более 15 суток. А после вскрытия хранить паштет следует не дольше двух суток.

Ранее эксперты Роскачества обнаружили, что больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой.