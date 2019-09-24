Киселев: телевидение останется всегда

По мнению Киселева, конкуренция между телевидением и Интернетом является мнимой, поскольку Сеть — «это резервуар, который наполняется контентом с разных сторон». И телевидение — это один из таких источников. Журналист напомнил, что многие смотрят работы телевизионщиков, которые выложены в Интернете.

«Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда», — отметил Киселев.