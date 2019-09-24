Киселев: телевидение останется всегда
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев во время выступления на форуме Союза журналистов «Вся Россия», который проходит в Сочи, выразил уверенность, что телевидение не исчезнет из жизни общества, а будет более интерактивным. Телеведущего процитировало РИА ФАН.
По мнению Киселева, конкуренция между телевидением и Интернетом является мнимой, поскольку Сеть — «это резервуар, который наполняется контентом с разных сторон». И телевидение — это один из таких источников. Журналист напомнил, что многие смотрят работы телевизионщиков, которые выложены в Интернете.
«Так что каким-то образом это утрясется. Мне представляется, что телевидение останется всегда», — отметил Киселев.