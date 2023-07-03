Общество 03 июля 2023, 15:22 Киселев рассказал, откуда получил информацию о финансировании «Вагнера» Телеведущий Киселев получил данные по финансированию «Вагнера» из своих источников РИА «Новости»

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Ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев получил информацию о финансировании частной военной компании «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина из личных источников. Об этом он сам рассказал РИА «Новости».

«У меня есть свои источники информации», — ответил телеведущий на вопрос агентства.

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Какие именно источники рассказали ему о финансировании группы «Вагнера», неизвестно. Накануне Киселев в эфире программы «Вести недели» заявил, что ЧВК по государственным контрактам получила 858 миллиардов рублей. Также, по его словам, принадлежавший Евгению Пригожину холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму порядка 845 миллиардов рублей. Общая сумма полученных по госконтрактам средств приблизилась к отметке в триллион рублей.

Телеведущий отметил, что это не значит, что компании столько заработали. Однако, как отметил Киселев, внушительные суммы говорят о масштабах бизнеса и амбиций.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что государство финансировало группу «Вагнера». Со слов главы государства, с мая прошлого года ЧВК получила более 86 миллиардов рублей. Деньги пошли на содержание военнослужащих и стимулирующие выплаты.