Киселев рассказал, как Путин ищет себе преемника

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ рассказал, как президент Владимир Путин ищет себе преемника. Оказалось, российский лидер давно задается этим вопросом.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — сказал Киселев. Его слова привел сайт РБК.

Он также отметил, что подготовка преемника президентом — это общемировая традиция. Так делали, например, Франсуа Олланд, поддержавший Эммануэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон. В последнем случае преемник оказался неудачным, так как американцы в итоге не отдали предпочтение Клинтон. В любом случае, заключил Дмитрий Киселев, решение всегда за народом.

Полномочия Владимира Путина на посту президента истекут в 2024 году.