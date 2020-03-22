Киселев призвал армию начать патрулирование на карантине

Пандемия коронавируса — это не шутка. Жесткий карантин в России должны обеспечить военные патрули. Сознательности для борьбы с эпидемией у россиян не хватит, считает Киселев.

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. Армия — защитница. И все будет спокойно», — написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Киселев.

Ранее источник в правительстве сообщил РИА «Новости», что власти России могут ужесточить карантинные меры из-за высокой скорости распространения коронавируса.

По последним данным, сейчас в России 306 человек заразились 2019-nCoV. 16 человек выздоровели. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта.

Многие страны, чтобы предотвратить распространение заразы, закрыли границы и приостановили авиасообщение с миром. Всего в мире заразились 308 тысяч человек. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, уже умерли 13 тысяч человек.