Киселев пояснил свое высказывание о «чувстве превосходства» потребителей вина

Киселев рассказал о втором шансе России стать винной провинцией мира Подробнее

«Конечно, это субъективное чувство. Как счастье», — уточнил Киселев.

Ранее Дмитрий Киселев дал газете «Известия» интервью. В нем он отметил, что потребители вин, которые знают меру, ведут более здоровый образ жизни.

По информации портала, российские интернет-пользователи убеждены, что запрет на импорт дешевых вин спровоцирует рост цен на вино. Пользователи также подчеркнули, что эти нововведения отвечают лишь интересам высокопоставленных владельцев виноградников.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что у России появился второй в истории шанс стать винной провинцией мира.