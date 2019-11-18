Киселев пояснил свое высказывание о «чувстве превосходства» потребителей вина
Генеральный директор информагентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев, которого недавно избрали председателем Союза виноградарей и виноделов России, объяснил свои слова о «чувстве превосходства» любителей вина. Об этом сообщил «Ридус».
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«Конечно, это субъективное чувство. Как счастье», — уточнил Киселев.
Ранее Дмитрий Киселев дал газете «Известия» интервью. В нем он отметил, что потребители вин, которые знают меру, ведут более здоровый образ жизни.
По информации портала, российские интернет-пользователи убеждены, что запрет на импорт дешевых вин спровоцирует рост цен на вино. Пользователи также подчеркнули, что эти нововведения отвечают лишь интересам высокопоставленных владельцев виноградников.
Ранее Дмитрий Киселев заявил, что у России появился второй в истории шанс стать винной провинцией мира.