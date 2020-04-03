Киселев отреагировал на призыв украинского депутата закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия России
Гендиректор РИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обсудил с РИА ФАН призыв депутата Рады Александра Ткаченко закрыть на Украине онлайн-кинотеатры для противодействия РФ во время пандемии коронавируса.
«На Украине закрыли все что можно, но, тем не менее, хотят закрывать дальше. Значит, очень хрупкая философия, на которой строится этот режим. Они понимают его идейную уязвимость», — отметил Киселев.
По его мнению, коронавирус должен объединять современный мир, а предложение Ткаченко, нацеленное на разъединение, производит жалкое впечатление. По словам журналиста, Киеву надо открыть глаза и посмотреть, что происходит в мире, а также подумать о своей стране.
«Там, судя по всему, система здравоохранения находится в тяжелом состоянии», — подытожил собеседник информагентства.