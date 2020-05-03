Кирпичные Выемки и Жужа. Странные названия улиц Москвы объяснили

Далеко не все столичные улицы носят красивые и звучные названия. Встречаются и такие, как Щипок, Ленивка, Жужа и другие. Таким необычным названиям есть логичное объяснение.

«Название улицы Жужа, расположенной в парке музея-заповедника „Коломенское“, происходит от одноименной небольшой речки. Почему так называется река, сегодня сказать наверняка нельзя. Возможно, гидроним происходит от слов „лужа“ или „жижа“», — рассказал порталу мэра и правительства столицы старший научный сотрудник отдела образовательных программ Музея Москвы Денис Ромодин.

Улицу Ленивка в Хамовниках назвали из-за притоков Москвы-реки, а Пруд-Ключики в Лефортове — в честь водоема с ключевой водой.

В Замоскворечье есть улицы Щипок и Зацепа. Считается, что на этих улицах раньше был вал или цепь, за которой приезжающие возы досматривали с помощью длинного щупа.

Улица Кирпичные Выемки находится в Южном Чертанове. Ее название пошло от кирпичного завода Верховского, рядом с которым добывали (вынимали) глину для кирпича.

Последний переулок в Мещанском районе был последним на Сретенке в XVIII веке. Затем в нем появились мясные лавки и название изменили, но в 1922-м вернули обратно. Раньше земли в нынешнем Тимирязевском районе принадлежали Петровской земледельческой и лесной академии. На окраине построили домик из соломы для сторожа, а затем за улицей закрепилось название — проезд Соломенной Сторожки.