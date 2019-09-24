Кировскому школьнику не дали совершить колумбайн. Его могли довести одноклассники

Полиция Кирова предотвратила массовое убийство в одной из школ города. Один из учащихся планировал прийти в учебное заведение с холодным оружием и самодельной бомбой.

Об этом рассказал заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, которого процитировало РИА «Новости». Правоохранители выяснили, что подросток интересуется темой школьного насилия.

Атаку школьник запланировал из-за возникшего конфликта со сверстниками, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Сверстники избили школьника под Петербургом Подробнее

«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен», — заметил омбудсмен.

Возраст подростка и номер школы, в которой он учится, уполномоченный называть не стал. По его словам, нападение было предотвращено не в самом Кирове, а в области.

Шабардин добавил, что органы изучат действия школы, чтобы подобные случаи никогда не повторялись.

«Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде — именно по выявлению ситуаций конфликтных, буллинга со стороны одноклассников либо старших детей», — сказал детский омбудсмен.

Случаи нападения школьников и студентов на других учеников и педагогов в последнее время участились. В 2018 году из-за действий подростков пострадали Пермь, Стерлитамак, Улан-Удэ и другие города.

Больше всего жертв повлекло за собой нападение на колледж в Керчи. Студент Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погиб 21 человек, еще 67 пострадали.