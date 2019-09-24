Кировскому школьнику не дали совершить колумбайн. Его могли довести одноклассники
Об этом рассказал заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, которого процитировало РИА «Новости». Правоохранители выяснили, что подросток интересуется темой школьного насилия.
Атаку школьник запланировал из-за возникшего конфликта со сверстниками, рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен», — заметил омбудсмен.
Возраст подростка и номер школы, в которой он учится, уполномоченный называть не стал. По его словам, нападение было предотвращено не в самом Кирове, а в области.
Шабардин добавил, что органы изучат действия школы, чтобы подобные случаи никогда не повторялись.
«Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде — именно по выявлению ситуаций конфликтных, буллинга со стороны одноклассников либо старших детей», — сказал детский омбудсмен.
Случаи нападения школьников и студентов на других учеников и педагогов в последнее время участились. В 2018 году из-за действий подростков пострадали Пермь, Стерлитамак, Улан-Удэ и другие города.
Больше всего жертв повлекло за собой нападение на колледж в Керчи. Студент Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погиб 21 человек, еще 67 пострадали.