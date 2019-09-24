Кировского школьника «накажут» воспитательной беседой за планы расстрелять одноклассников

Во время интервью она похвалила педагогов школы, которые смогли «очень быстро обнаружить и предотвратить» планируемое мальчиком нападение. Ковалева также отметила, что сейчас проводятся все необходимые действия со стороны правоохранительных органов.

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Она рассказала, что школьника, у которого были выявлены мотивы «экстремистской направленности», ждет наказание. За планирования вооруженного нападения на учебное заведение с ним проведут воспитательную беседу. Ограничатся словами, так как его планы были пресечены до их осуществления.

«Хорошо то, что педагоги обнаружили, педагоги предприняли меры, и с мальчиком проведут соответствующую беседу. В их возрасте, видимо, сейчас такое возможно. Получается, ему где-то лет 13. Предотвращено было как раз на стадии просто разговоров», — пояснила она.

Один из кировских школьников планировал устроить вооруженное нападение на свою школу. Правоохранительным органам удалось предотвратить нападение. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин рассказал, что мальчик хотел атаковать учебное заведение из-за конфликта со сверстниками. Точный возраст ученика и номер его школы не разглашаются.