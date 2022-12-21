Общество 21 декабря 2022, 14:47 Кировский завод в Петербурге открыл новые вакансии

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Генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков в разговоре с «Петербургским дневником» сообщил о поиске новых специалистов в связи с наращиванием производства на предприятии в Петербурге.

По словам гендиректора, одно из предприятий Кировского завода запускает новейшее производство мостов для «Кировцев».

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«А это только на первом этапе более 600 вакансий», — добавил Серебряков.

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На данный момент заводу требуются станочники, сварщики, технологи, конструкторы, энергетики, механики, а также инженеры.