Кировская область и РЭО согласовали план вывоза ТКО

Заместитель гендиректора по региональному развитию ППК РЭО Сергей Королев посетил Кировскую область. Он обсудил с региональным правительством проблему вывоза мусора и согласовал план действий по ее устранению.

Рабочий визит Королева в Кировскую область состоялся 21 января. В начале 2021 года в прессе, соцсетях и системе «РЭО Радар» стали появляться сообщения о нарушении вывоза мусора и переполненных контейнерах. Во время своей поездки Королев заехал на несколько десятков контейнерных площадок.

«То, что мы сегодня увидели в Кировской области, назвать мусорным коллапсом я не могу. Есть аккуратные и чистые контейнерные площадки, есть площадки с заполненными баками, есть проблемы. Мы их сегодня обсудили и согласовали план мероприятий по их устранению. Но ситуация объективно исправляется», — сообщил заместитель генерального директора.

Он добавил, что в регионе ввели дополнительные ночные смены по вывозу ТКО. Кроме того, увеличили штат сотрудников регионального оператора, а на маршрут поставили дополнительную технику. По словам Королева, ситуацию урегулируют до конца февраля. Стороны уже согласовали план действий по устранению проблемы с несвоевременным вывозом мусора и образованием стихийных свалок.

К скоплению мусора привел недостаток техники, возникший из-за смены транспортной компании. По решению региональных властей с 1 января 2021 года сбором и транспортировкой мусора в Кирове занимаются регоператор АО «Куприт» и областное АО «Вятавтодор». Раньше работу выполняли частные подрядчики.

Ситуацию взяло на контроль правительство Кировской области. Также следить за выполнением плана по исправлению проблемы с вывозом мусора будут Министерство природных ресурсов и экологии РФ и «Российский экологический оператор».