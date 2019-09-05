Киркоров в новом клипе ограбил ювелирный и сбежал на скорой

«Вздрогнули и покрылись мурашками». Почему Киркоров устроил скандал на «Новой волне» Подробнее

По сюжету клипа, Киркоров помогает преступникам ограбить ювелирный салон и добраться до порта. Когда начинается погоня, поп-звезда лихо отстреливается от сотрудников полиции. В порту грабителям удается ускользнуть от правоохранителей.

После этого певец решает покинуть злоумышленников, но в этот момент его находят. Однако у стражей порядка отпадают все подозрения, как только они узнают Киркорова. Сам артист, имитируя недомогание, скрывается на машине скорой помощи вместе с бриллиантом.

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после неудачной репетиции композиции «Лунный гость» для выступления на «Новой волне» в Сочи. Артист нецензурно высказался в адрес организаторов. Его разозлили работники площадки, которые не вовремя ушли на обед. Видео с бранью поп-звезды оказалось в просторах интернета.