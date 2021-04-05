Киркоров рассказал о слезах дочери из-за шоу «Маска»

Дочь Филиппа Киркорова восприняла крайне близко к сердцу разоблачение Единорога в шоу «Маска». После того, как король российской эстрады сорвал покров тайны с любимца своей дочери, его ожидал скандал.

В костюме Единорога скрывалась певица Ирина Дубцова. Киркоров рассказал, что его дочь беспокоилась по поводу героя шоу на телеканале НТВ.

«Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски», — отметил артист. Он рассказал, что девочка долго плакала.

Ранее одни из ведущих шоу «Маска» Вячеслав Макаров озвучил предложение о том, чтобы подарить Ирине Дубцовой награду за стойкость, поскольку на певицу свалилась волна хейта потому, что она стала кумиром ребенка председателя жюри Филиппа Киркорова, добавили в «Дни.ру».

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин тратят на содержание особняка около миллиона рублей в месяц. А король поп-эстрады Филипп Киркоров тратит на содержание своего дома в два раза больше.