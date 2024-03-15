Общество 15 марта 2024, 15:12 Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента вместе с отцом Shot: Филипп Киркоров посетил избирательный участок в Москве с отцом Бедросом РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров посетил избирательный участок в Москве в сопровождении своего отца Бедроса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артист рассказал, что поход на выборы является важной семейной традицией. Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец — классическим способом, отметив свой выбор в бюллетене.

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«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — подчеркнул он.

Киркоров отметил, что трехдневное голосование, которое впервые организовали в России в этому году — это удобно.

Ранее продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко пришли на выборы вместе с детьми. Свой выбор семья сделала на участке в КДЦ «Назарьевский» в Одинцове. Старшие дети пары будут голосовать на другом участке.

Рудковская отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на участки.