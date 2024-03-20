Общество 20 марта 2024, 16:46 Киркоров объявил себя преемником Леонтьева Киркоров назвал Леонтьева своим кумиром и примером для подражания РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров выразил свое восхищение коллегой Валерием Леонтьевым и поздравил его с юбилеем. На церемонии премии BraVo в Большом театре Киркоров назвал Леонтьева образцом для подражания и настоящей иконой. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Главный! Вот кто король, вот кто легенда, с кого я беру всю жизнь пример», — сказал Киркоров.

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Известный артист Валерий Леонтьев на днях отметил 75-летие. На сцене он провел 50 лет.

В детстве Леоньтев мечтал стать океанологом. Он пробовал себя в различных профессиях, прежде чем нашел себя в творчестве. Артист самостоятельно создал свой уникальный стиль, став известным благодаря ярким и экстравагантным выступлениям и костюмами.

Несколько лет назад Леонтьев переехал в Майами и перестал давать концерты. В день 75-летия он объявил о завершении карьеры.