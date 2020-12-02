Кирюшкин оценил возможные последствия от победы Байдена

«Я считаю, что изменений в отношении белых на государственном уровне не будет, но останется частный сектор в виде работодателей, кино, сериалов, культуры, соцсетей, в жизни и так далее — тут они будут отрываться по полной, что уже давно делают», — предположил собеседник издания.

Он заметил, что сейчас на фоне прогрессивной моды это приобрело серьезные масштабы и никого не удивляет увольнение белого гетеросексуального мужчины из-за того, что он таковым является и не желает поддерживать ЛГБТ, феминизм и Black Lives Matter.

Что касается темнокожих граждан США, то для них, по мнению Кирюшкина, при Байдене тоже не произойдет каких-то радикальных изменений.

«Они останутся там, где и были, — побузотерили и хватит. Для Байдена они были лишь политическим инструментом. Тот же самый Обама, друг Байдена, никак не улучшил их положение в обществе», — напомнил Кирюшкин.