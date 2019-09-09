Пресс-конференция Кирилла Вышинского. Прямая трансляция

В Москве началась пресс-конференция главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Она посвящена освобождению журналиста после обмена заключенными между Россией и Украиной. «360» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Борт с освобожденными россиянами прилетел в московский аэропорт Внуково-2 утром 7 сентября. Всего с Украины в РФ доставлены 33 заключенных, среди которых был Кирилл Вышинский.

Россия в качестве ответного хода освободила 35 человек, в том числе и украинского режиссера Олега Сенцова. Все они уже вернулись на родину.

После первой телефонной беседы президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского начались переговоры по обмену заключенными. В ходе Восточного экономического форума российский лидер заметил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву Подробнее

Указом Зеленского в рамках договоренности об освобождении были помилованы 16 человек, среди которых трое женщин.

Кирилла Вышинского арестовали в Киеве в мае 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке ДНР и ЛНР, а также заподозрили в государственной измене. Если бы главного редактора РИА «Новости Украина» признали виновным, Вышинский мог бы провести в тюрьме до 15 лет. Он был освобожден из киевского СИЗО 28 августа.