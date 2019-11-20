Кирилл Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки»
«Вот оно мое богатство, налетаем, распродажа», — говорит блогер.
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В середине ноября Терешину удалили часть вазелина, который он закачивал в руки. Всего блогер вколол себе около трех литров этого вещества. В итоге мышцы воспалились.
23-летнему россиянину предстоит еще несколько операций для извлечения оставшегося вазелина.
«На сегодняшний момент нами был сделан первый шаг — удаление части вазелина с задней поверхности левой руки… Операция прошла успешно», — говорил хирург Дмитрий Мельников, проводивший операцию.
Ранее Терешин завел в заблуждение своих подписчиков дважды. Сначала он заявил, что избавился от «базук», через пару дней заявил, что это фейк и вазелиновые бицепсы при нем. Однако позднее все же заявил, что ему вырезали часть плоти, общим весом около трех килограммов.