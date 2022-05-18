Кирилл Кяро будет ведущим программы о психических расстройствах

Актер Кирилл Кяро будет вести программу «ПСИХО», в которой зрителям расскажут о распространенных психических расстройствах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Доктор».

Участниками проекта станут люди с диагнозами по части психиатрии, а также врачи и другие эксперты.

«Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружившись проверенной информацией», — рассказал Кяро.

Премьера программы запланирована на 21 мая. Из первого выпуска зрители смогут больше узнать о депрессии.