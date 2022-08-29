Кирилл Янков: расширение списка субсидируемых полетов поможет сэкономить россиянам время

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что общее число субсидируемых авиамаршрутов по России в обход Москвы возросло до 448. По словам эксперта, расширение списка субсидируемых полетов поможет сэкономить авиакомпаниям деньги, а пассажирам время.

«Сейчас такая ситуация в стране и в отрасли воздушных перевозок, что естественно расширяются программы субсидирования. Без господдержки авиации не выжить. Но субсидирование — это не только компенсация убытков авиакомпаниям, но и плюс для пассажиров. Таким образом расширяется маршрутная сеть региональных перевозок. Еще не так давно людям, которым надо было лететь из одного областного центра в другой, приходилось лететь через Москву. Например, раньше могли с Урала лететь в Москву, а потом на Дальний Восток. Теперь этого меньше», — отметил Янков.

По программе субсидирования авиакомпании получают от государства деньги, если их самолеты выполняют внутренние рейсы без пересадок в Москве. Такая программа позволяет разгрузить переполненные столичные аэропорты и сократить время полетов.

Ранее сообщалось, что в России завершили отбор авиакомпаний, которые получат в 2022 году субсидии на воздушные перевозки по регионам страны. За счет временного закрытия 11 аэропортов список расширили на 49 направлений, до 448.