Кириенко заявил о преимуществе российской медицины над зарубежной

Российские врачи превзошли иностранных в борьбе с COVID-19. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — отметил он во время своего выступления на молодежном форуме «Территория смыслов». Его слова приводит ТАСС.

Кириенко также указал, что раньше люди скептически относились к российской медицине, в отличии от европейской или американской, но пандемия показала, что Россия справилась гораздо лучше. По его словам, страна стала морально-нравственным примером, следуя одной цели, спасению жизни людей.

На форму также обсуждались вопросы государственной службы и подготовки кадров для российских силовых ведомств через смену «Служение Отечеству». Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Московской области.